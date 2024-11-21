Слово "Пушкин" стало словом 2024 года

Слово 2024 года назвал Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. По версии экспертов-русистов, им стало слово "Пушкин", сообщает ТАСС.

"В преддверии Дня словарей и энциклопедий Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал слово года. По версии экспертов-русистов, им стало слово "Пушкин", - говорится в сообщении.

Слово года выбирается на основе анализа различных источников информации, включая СМИ, соцсети и другие платформы. Оно отражает ключевые тенденции и события, важность и актуальность явлений, которые оказали наибольшее влияние на общество в 2024 году. Статистика поисковых запросов демонстрирует устойчиво высокий интерес к Пушкину и его творчеству. По данным Wordstat, только за последний месяц число запросов имени писателя в поисковой строке превысило 10 млн.

"Сегодня Пушкин - полномасштабный символ русской культуры. В год празднования 225-летия со дня рождения поэта мы наблюдаем новый всплеск интереса к его творчеству. И в России, и за рубежом проходят многочисленные выставки, организованы глобальные юбилейные экспозиции в ведущих музеях, театральные постановки, научные конференции, конкурсы, олимпиады", - отметил и.о. ректора Института Пушкина Никита Гусев.

Ключевыми словами года также стали "семья", "искусственный интеллект", "выборы" и "квадробер".