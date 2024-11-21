Венгрия установит систему ПВО из-за ударов вглубь России

Ранее The Times со ссылкой на правительственные источники писала, что США позволили наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Правительство Великобритании отказалось выступить с официальным заявлением.

Министр обороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий объяснил установку системы ПВО угрозой эскалации конфликта на фоне применения Украиной американских ракет ATACMS для ударов вглубь России, пишет РБК.

Венгрия установит системы противовоздушной обороны у границы с Украиной. Речь идет о северо-восточной части страны.



