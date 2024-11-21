Венгрия установит систему ПВО из-за ударов вглубь России
Венгрия установит системы противовоздушной обороны у границы с Украиной. Речь идет о северо-восточной части страны.
Министр обороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий объяснил установку системы ПВО угрозой эскалации конфликта на фоне применения Украиной американских ракет ATACMS для ударов вглубь России, пишет РБК.
Ранее The Times со ссылкой на правительственные источники писала, что США позволили наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Правительство Великобритании отказалось выступить с официальным заявлением.