Times: США разрешили применение Storm Shadow для ударов вглубь России

США сняли возражения против применения британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

Издание отмечает, что, хотя речь идет о британских ракетах, их успешное использование невозможно без американских систем наведения.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не будет делать официальные заявления по Storm Shadow по "операционным причинам", чтобы не давать России "стратегическое преимущество на поле боя", пишет ТАСС.

На днях сообщалось, что Америка продолжает блокировать использование британских ракет. При этом США дали добро на использование собственных систем ATACMS для ограниченных ударов по территории России.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Были выпущены шесть ракет, пять из них сбиты, одна повреждена, ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар, который был быстро потушен. Жертв и разрушений нет.