20 Ноября 2024
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Политика Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: страница Алексея Коробейникова / vk.com/a_korobeynikov

Свердловский депутат Коробейников, оскандалившийся "участием в СВО", сохранил пост в "Единой России"

Скандального депутата Заксобрания Свердловской области Алексея Коробейникова не стали исключать из состава политсовета регионального отделения партии "Единая Россия".

Конференция, на которой принимались кадровые решения, прошла сегодня вечером. Как сообщает ЕАН, Коробейников сохранился в составе политсовета, несмотря на скандал с "липовым уходом на СВО".

Мест в политсовете лишились сенатор Виктор Шептий, ранее возглавлявший свердловское отделение "Единой России", и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Напомним, 21 августа депутат свердловского заксобрания от "ЕР" Алексей Коробейников заявил, что подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушел добровольцем на фронт, пообещав отвечать на звонки "по мере возможности". Публикация в его соцсетях вызвала много вопросов. Среди них - нашивка на форме "Депутат", которая скорее предназначалась для красивого фото в соцсетях, нежели имела какое-то практическое применение, и, более того, на фронте могла стать "красной тряпкой" для врага.

В подтверждение слов об уходе на СВО Коробейников также фотографировался с дроном "Упырь". Однако его производители рассказали, что депутат с красивыми шевронами "просто приехал на полигон, где проходит обучение, попросил подержать дрон у бойцов, сфоткался и ушел". Затем выяснилось, что боевые и специальные задачи "без отрыва от работы" Коробейников выполняет в Федеральном казенном учреждении "66 Финансово-экономической службы" Минобороны РФ, то есть в бухгалтерии, которая рассчитывает выплаты военнослужащим.

Наблюдатели предположили, что таким образом Алексей Коробейников планировал получить 25% льготу на участие в праймериз ЕР и далее пройти в Госдуму. Позднее депутата пристыдил Никита Михалков: режиссер призвал считать действия парламентария преступлением. После этого "единоросса" уволили с должности в Минобороны РФ.

Теги: коробейников, единая россия, сво


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