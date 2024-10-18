"ЕР" не стала исключать из своих рядов свердловского депутата — липового СВО-шника

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников избежит какого-либо наказания от партии "Единая Россия" после скандала с "липовым уходом на СВО". Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе партии.

Согласно ответу, исключать депутата из партии не собираются. Запрещать участвовать в праймериз, ради которых, вероятно, Коробейников и мог придумать историю с уходом на фронт, тоже не станут. Решений о применении к депутату иных санкций уполномоченным органом также не принималось.

"Исключение из партии является исключительной мерой воздействия на члена партии. На сегодняшний день решение об исключении Коробейникова А.А. уполномоченным органом не принималось. Порядок организации и проведения предварительного голосования определяется Положением о порядке проведения предварительного голосования. В соответствии с положением, полномочиями по принятию решений, связанных с проведением предварительного голосования, обладает Организационный комитет, который специально создается на время проведения предварительного голосования", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе "ЕР"

Напомним, 21 августа депутат свердловского заксобрания от "ЕР" Алексей Коробейников заявил, что подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушел добровольцем на фронт, пообещав отвечать на звонки "по мере возможности". Публикация в его соцсетях вызвала много вопросов. Среди них - нашивка на форме "Депутат", которая скорее предназначалась для красивого фото в соцсетях, нежели имела какое-то практическое применение, и, более того, на фронте могла стать "красной тряпкой" для врага.

В подтверждение слов об уходе на СВО Коробейников также фотографировался с дроном "Упырь". Однако его производители рассказали, что депутат с красивыми шевронами "просто приехал на полигон, где проходит обучение, попросил подержать дрон у бойцов, сфоткался и ушел". Затем выяснилось, что боевые и специальные задачи "без отрыва от работы" Коробейников выполняет в Федеральном казенном учреждении "66 Финансово-экономической службы" Минобороны РФ, то есть в бухгалтерии, которая рассчитывает выплаты военнослужащим.

Наблюдатели предположили, что таким образом Алексей Коробейников планировал получить 25% льготу на участие в праймериз ЕР и далее пройти в Госдуму. Позднее депутата пристыдил Никита Михалков: режиссер призвал считать действия парламентария преступлением. После этого "единоросса" уволили с должности в Минобороны РФ.