В Минобороны распорядились уволить депутата Коробейникова, "отправившегося на СВО"

Депутата заксобрания Свердловской области от "ЕР" Алексея Коробейникова уволили с должности в Минобороны РФ. Об этом сразу же распорядились, как только скандал с "липовым уходом на фронт" дошел до министра ведомства Андрея Белоусова.

Напомним, что несмотря на фото с дроном "Упырь" в военной форме и громкие заявления об уходе на СВО, Коробейников, как позднее выяснилось, всего лишь устроился на полставки вольнонаемным в Федеральном казенном учреждении "66 Финансово-экономической службы" Минобороны РФ. Когда же о ситуации стало известно общественности, о ней услышал и министр обороны. По данным агентства ЕАН, которое ссылается на источник в штабе ЦВО, Белоусов дал прямой приказ комбригу военной части разобраться в этом недоразумении.

Врио командующего ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков отдал приказ разорвать трудовой контракт с депутатом. Затем Белоусов заявил о необходимости контролировать и не допускать на работу вольнонаемных "по блату".

Напомним, 21 августа депутат свердловского заксобрания от "ЕР" Алексей Коробейников заявил, что подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушел добровольцем на фронт, пообещав отвечать на звонки "по мере возможности". Публикация в его соцсетях вызвала много вопросов. Среди них - нашивка на форме "Депутат", которая скорее предназначалась для фото, нежели имела какое-то практическое применение, и, более того, могла стать "красной тряпкой" для врага.

В подтверждение слов об уходе на фронт, у Коробейникова в руках также был дрон "Упырь". Однако его производители рассказали, что депутат с красивыми шевронами "просто приехал на полигон, где проходит обучение, попросил подержать дрон у бойцов, сфоткался и ушел". Затем выяснилось, что боевые и специальные задачи "без отрыва от работы" Коробейников выполняет в Федеральном казенном учреждении "66 Финансово-экономической службы" Минобороны РФ, то есть в бухгалтерии, которая рассчитывает выплаты военнослужащим.

Наблюдатели предположили, что таким образом Алексей Коробейников планировал получить 25% льготу на участие в праймериз ЕР и далее пройти в Госдуму. Позднее депутата пристыдил Никита Михалков, режиссер призвал считать действия парламентария преступлением.