Президент Турции осудил решение США разрешить удары вглубь России

Анкара не считает правильным решение Джо Байдена разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

"Прежде всего, мы не считаем правильным это решение и не поощряем его", - заявил турецкий лидер.

Об этом он сказал журналистам в самолете во время возвращения с саммита G20, который проходил в Бразилии.

Он отметил, что решение президента США Джо Байдена направлено на разжигание и разрастание войны на Украине, оно приведет к еще большей реакции России.

"Сейчас господин (Джо) Байден предпринял шаг, который можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрасталась. Этот шаг господина Байдена, помимо эскалации конфликта, приведет к еще большей реакции со стороны России", - сказал Эрдоган.

Он напомнил об утверждении российским президентом обновленной ядерной доктрины. В соответствии с ней Москва может пойти на применение ядерного оружия. В том числе, если будут запущены баллистические ракеты, атакующие Россию или ее союзников.

"Все это может поставить регион и весь мир на грань новой масштабной войны", - добавил Эрдоган.