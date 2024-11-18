Турция опровергла сообщения о том, что Эрдоган представит на саммите G20 план по Украине

В Турции опровергли утверждения Bloomberg, касающиеся инициатив Анкары по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД республики.

По его словам, новость под заголовком "Союзники Украины опираются на Зеленского в вопросе прекращения войны" "не отражает истину в части, касающейся Турции".

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече лидеров стран G20 в Бразилии представит предложение по замораживанию конфликта на Украине. Он якобы предложит отложить обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на 10 лет, а также создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска "в качестве дополнительной гарантии".