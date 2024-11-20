42 беспилотника сбили за ночь в шести российских регионах

42 беспилотника сбили за ночь в шести российских регионах.

Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили сегодня утром над территорией Самарской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. По данным главы Самарской области, значительных разрушений на земле также не было выявлено.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять дронов в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. Пострадавших и разрушений нет.

После инцидента губернатор опубликовал памятку с порядком действий в случае обнаружения обломков беспилотника.

"Убедительная просьба, при обнаружении обломков летательных аппаратов, не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы по телефону 112", - написал Анохин.