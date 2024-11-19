Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ, и заявил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS.

"Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", - сообщают РИА Новости

Зеленский также заявил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS по территории РФ.

"У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать", - заявил он.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Удар по "объекту на территории Брянской области" нанесен в 3.25. Речь идет о шести ракетах. Пять из них сбиты. Одна повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар. Он быстро потушен. Жертв и разрушений нет.

Ранее в Генштабе ВСУ не подтвердили данные о том, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS по России, по Брянской области. Владимир Путин сегодня утвердил обновленную ядерную доктрину. Из нее следует, что использование западных неядерных ракет армией Украины против РФ может повлечь ядерный ответ, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.