Мигранта, помогавшего с тушением пожара в больнице Екатеринбурга, хотят депортировать

30-летнего таксиста Султана Абдумаликова, отличившегося в тушении недавнего пожара в ЦГКБ №3 в Екатеринбурге, хотят депортировать. Об этом рассказал сам мигрант, добавив, что проживает в России с 2011 года, а вчера просто хотел помочь людям.

Напомним, днем 18 ноября на пульт пожарной охраны столицы Урала поступил сигнал о возгорании на территории, где находятся Центральная городская клиническая больница №3 и поликлиника №2. Прибывшие огнеборцы установили, что горит кровля административного здания. Была организована эвакуация пациентов и посетителей.

Султан рассказал "КП-Екатеринбург", что в тот день ехал на обед к Таганскому ряду, но заметил густой черный дым. У прохожих он узнал, что горит медучреждение, после чего бросился на помощь пациентам. По его словам, внутри могли находится пожилые люди, потому он поспешил в здание, где стал кричать о пожаре и необходимости эвакуироваться. Затем он вышел через второй этаж на крышу и стал помогать рабочему тушить огонь. Когда уже прибыли пожарные, Султан спустился вниз и потерял сознание. Оказалось, что он надышался дымом.

Ранее в областном минздраве сообщали, что в результате пожара пострадали двое рабочих подрядной организации, проводившей ремонт кровли. Сегодня же стало известно, что одним из них был Султан.

В больнице мигранта привели в чувства и отправили домой. Однако сегодня утром ему позвонили из медучреждения с просьбой явиться на процедуры. Вот только вместо врачей, Султана уже поджидали полицейские, которые доставили героя-таксиста в отдел полиции №11 с подозрением на миграционные нарушения.

"Мне сказали, что у меня нет трудового договора. Я в такси работаю с весны, потом уезжал домой. Вернулся 21 сентября, у меня было три месяца на оформление договора. Сначала надо было сделать ИНН, справку об отсутствии судимости, о прописке. Я уже собирался все оформить, но не успел. Сейчас все документы есть на руках. Осталось только оформить трудовой договор. Я помогал людям. А сейчас вместо награждения меня выгоняют из России. Никто не может помочь", - рассказал Султан.

Сейчас мигранта собираются отправить в центр временного содержания иностранных граждан. В полиции также подтвердили, что таксисту грозит административное наказание за нарушение условий пребывания в стране, однако вопрос о депортации предстоит разрешить в суде.