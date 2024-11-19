У Франции мало ракет SCALP, чтобы поставить их Украине для ударов вглубь России

Франция располагает ограниченным количеством ракет большой дальности SCALP, которые она могла бы поставить Украине для ударов вглубь России. Так сообщила французская газета Le Monde, пишет ТАСС.

Издание отмечает, что Франция уже предоставила Украине 10 таких ракет. Всего Париж обещал поставить 40 единиц.

По словам собеседника газеты, Франция по-прежнему обсуждает с Британией поставки Киеву этих ракет, которые в Британии называются Storm Shadow. Как отмечает Le Monde, в распоряжении Великобритании их больше, чем у Франции. Лондон ранее уже предоставил Киеву Storm Shadow, но не давал разрешение на их использование для ударов по территории России, пишет издание.

Минобороны РФ сообщило о том, что армия Украины прошедшей ночью ударила по России ракетами ATACMS.

Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ не подтвердили данные о том, что Украина впервые ударила ракетами ATACMS по России.