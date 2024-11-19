Боррель подтвердил разрешение Вашингтона наносить удары дальнобойными ракетами по России

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация лидера США Джо Байдена разрешила Украине использовать ракеты с дальностью до 300 км для ударов по российской территории.

"Да, администрация Байдена разрешила использование своего оружия дальностью до 300 км внутри территории России", — указал политик.

Отмечается, что данный вопрос обсуждался на встрече глав европейских МИД. Известно, что каждая страна будет принимать решение об использовании дальнобойных ракет для ударов по РФ самостоятельно, общего решения об отмене ограничений главы МИД ЕС не приняли.