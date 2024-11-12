12 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Гергиев ответил на критику высоких цен в Большой театр

Генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Валерий Гергиев прокомментировал высокие цены на билеты. Как пишет "Абзац", он рассказал, что практика образования цен на билеты с разделением на "эконом" и "бизнес" распространена во многих культурных учреждениях.
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"Во всём мире так билеты продаются. (Начиная) от первого класса, потом бизнес-класс, потом — эконом-класс, эконом-комфорт и так далее", — отметил Гергиев.

Билеты в Большой театр подорожали в начале 2024 года. Этим фактом возмутились многие общественники. Правозащитная организация "Сорок сороков" обратилась с вопросами о ценовой политике культурного учреждения в управление Федеральной антимонопольной службы по Москве. О том, чтобы сделать Большой театр более доступным для россиян говорила балерина Илзе Лиепа.

Также возмутился ценами в театр народный артист России Николай Цискаридзе. Он сказал, что они не должны стоить, как месячный оклад человека.

В феврале этого года "Известия" писали, что главный театр страны поднял цену на билеты. Первое повышение произошло в феврале: билеты стали стоить от 2 до 20 тысяч рублей. До этого их можно было купить за 1,5 – 15 тысяч. В апреле билеты подорожали еще на пару тысяч рублей.

"Билеты в партере подорожали на 5 тыс. рублей на вечерние спектакли. Цена на них — в диапазоне от 2 тыс. до 20 тыс. рублей. На утренние спектакли цена осталась прежней — в диапазоне 1,5–15 тыс. рублей", — сказали в Большом театре.

Теги: театр, гергиев,


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