Больше тысячи солдат ВСУ оказались в окружении в Курской области

Больше тысячи солдат ВСУ оказались в полном окружении в Курской области. Как пишет SHOT , противники "сидят" в районе села Ольговка.

При попытке выбраться за сутки уничтожено около 100 бойцов двух элитных украинских подразделений 37-й ОБРМП.

Российские военные продолжают глушить связь между командованием и солдатами ВСУ на поле боя. Это позволяет нашим бойцам перемещаться незаметно для украинских военных. Сообщается, что ВСУ ведут огонь по своим сослуживцам снарядами калибра 82 и 120 мм.

В минувшие сутки ВСУ повторно попытались выбраться из окружения, потеряв в итоге около 130 бойцов.

Всего за минувшие сутки ВС РФ взяли в плен до 40 украинских военнослужащих.