Установлены 23 россиянина, которых вывезли из Курской области на Украину

Установлены 23 россиянина, которых вывезли с территории Курской области на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее данным, эти люди находятся в Сумской области. Среди них - новорожденный ребенок, женщина пожилого возраста с трехлетней девочкой и инвалид-колясочник. «У нас имеются подтвержденные данные от их родственников, у нас имеются документы, подтверждающие их личность", - цитирует Москалькову ТАСС.

Она направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу документы в отношении этих россиян, чтобы они могли вернуться в Россию.

Ранее сообщалось, что в аппарат уполномоченного по правам человека поступили обращения о поиске более чем тысячи человек, насильно вывезенных ВСУ из Курской области. По словам Москальковой, обращения поступили от родственников, пытающихся разыскать курян.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов были заняты ВСУ, примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.