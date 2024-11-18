Украинского агента, готовившего теракты в трех регионах РФ, задержали в Калужской области

Украинского агента, изготавливавшего бомбы для проведения терактов в трех российских регионах, задержали в Калужской области.

Об этом РИА новости сообщили в ФСБ России.

"ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в октябре 2023 года его завербовали украинские спецслужбы. Мужчина оборудовал лабораторию для производства взрывчатки в своем загородном доме. Изготовленные взрывные устройства, как сообщает ФСБ, передавались через тайники другим агентам для терактов в Белгороде и Брянске во время выборов президента РФ в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле. Теракты предотвратили. Задержано семь граждан РФ.

В доме изъяли готовое взрывное устройство массой 4,8 килограмма, компоненты для взрывчатых веществ, патроны, оружие времен Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон для связи с украинскими спецслужбами. Изъятое оружие направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело.