ФСБ предотвратила теракт вблизи ТЭС в Крыму

В Севастополе, вблизи Балаклавской ТЭС, предотвращен теракт. Попытку его проведения вменили 29-летнему жителю этого города.

В сентябре 2023 г. крымчанин сам вышел на представителей Службы безопасности Украины. Он предложил собеседникам конфиденциальное сотрудничество. Вскоре оно вылилось в то, что по заданию иностранной спецслужбы парень собрался поджечь на железной дороге специализированное оборудование. Для этого он получил от кураторов деньги, на которые купил горючую жидкость. Но подрыв не состоялся – молодого мужчину "взяли".

Возбуждены уголовные дела по статьям "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией", "Покушение на террористический акт", сообщает ФСБ.