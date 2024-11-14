Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму займет около суток

Разбор завалов на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма займет около суток. Об этом с места событий рассказал корреспондент РЕН ТВ.

"Сейчас сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов обещают в течение суток", – сказал он.

По данным МЧС, на месте обрушения моста работают 43 специалиста и 16 единиц техники.

Напомним, что 13 ноября на дороге Джанкой – Маслово обрушился мост, ведущий через железнодорожные пути. Причиной стала перегруженная фура. В результате пострадали два человека: водители грузовика и легковушки, один – в тяжелом состоянии.

Из-за обрушения были временно приостановлены железнодорожные грузоперевозки.