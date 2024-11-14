Аксенов: рухнувший в Крыму мост восстановят в 2025 году

Рухнувший в Джанкойском районе на севере Крыма мост восстановят в полном объеме в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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"Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования — около 180 миллионов рублей", — уточнил он.

Ранее мы писали, что между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе обрушился автомобильный мост. Два человека пострадали.

Разбор завалов займет около суток.