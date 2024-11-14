В Крыму обрушился автомобильный мост

В Крыму обрушился автомобильный мост.

Это произошло на дороге Джанкой — Маслово между селами Изумрудное и Маслово, сообщает в Telegram МЧС России. Сооружение рухнуло на железнодорожное полотно. В момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.

Пострадали два человека. Спасатели их разблокировали. Министр транспорта Крыма Александра Овдиенко сообщил, что жертв в результате инцидента нет. Обрушение моста не повлекло перебоев в работе железнодорожного транспорта.