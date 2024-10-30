Опрос: 75% екатеринбуржцев выберут премию вместо новогоднего корпоратива

Большинство работающих жителей Екатеринбурга предпочтут премию новогоднему корпоративу. Таковы итоги опроса, проведенного в октябре сервисом SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 75% екатеринбуржцев выберут денежную премию вместо того, чтобы участвовать в новогоднем корпоративе. При этом 19% респондентов устроила бы премия до 10 тысяч рублей, а 21% – от 10 до 30 тысяч.

Каждому шестому нужно от 30 до 50 тысяч, каждому пятому – от 50 до 100 тысяч, каждому восьмому – от 100 до 200 тысяч рублей. 5% мечтают о сумме более 200 тысяч рублей. А 4% устроила бы любая премия.

Ранее другой опрос показал, что 73% жителей Екатеринбурга уже составили планы на отпуск в 2025 году.