Перевозчика "ФОРТ-ТРАНС" вызвали "на ковер" в мэрию Екатеринбурга из-за жалоб пассажиров

ООО "ФОРТ-ТРАНС" вызвали "на ковер" в мэрию Екатеринбурга после жалоб пассажиров маршрутов №92 и №44. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

По их данным, представители мэрии желали переговорить с владельцем компании из-за трехчасовой задержки рейсов на маршруте №92 до Палкинского торфяника. До этого жители Компрессорного также жаловались, что маршрут №44 обслуживает только два автобуса вместо четырех, из-за чего до центра города добраться практически невозможно.

"Будем узнавать, доходчиво ли перевозчику объяснили, что при смене правил перевозок и введении брутто-контрактов он быстро разорится на штрафах", - написали авторы канала.

Не исключено, что сегодняшний разговор мог затронуть и тему QR-кодов для оплаты проезда по скидке. Ранее мы писали, что на маршруте №74, который также обслуживает "ФОРТ-ТРАНС", QR-кодов до сих пор нет, несмотря на то, что по распоряжению мэрии их ввели больше месяца назад. На все вопросы пассажиров, водители и кондукторы предлагают позвонить напрямую в компанию, однако на звонки по указанным номерам не отвечают. Накануне.RU в горадминистрации сказали, что уже проинформировали перевозчика дополнительно и на этой неделе он должен был дать обратную связь.