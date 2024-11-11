Екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие QR-оплаты на маршруте 74

Жители Екатеринбурга жалуются на отсутствие QR-кодов для оплаты на маршруте 74. По их словам, кондуктора никаких объяснений не представляют - только отправляют звонить напрямую перевозчику и выяснять все самостоятельно.

Согласно информации в салоне автобуса, маршрут 74 обслуживает компания ООО "ФОРТ-ТРАНС". Вот только ни на один из указанных номеров телефонов горожанам так и не удалось дозвониться.

"В 74-ом я вообще не видела кода. Спрашиваешь у кондуктора: есть те, кто спокойно говорит звонить по телефону, а другие орут, чуть ли не матом посылают. Но в любом случае, ни кондуктор, ни водитель объяснять ничего не хотят", - рассказали местные жители.

Накануне.RU также не смогло дозвониться до перевозчика по указанным номерам.

Напомним что ещё в октябре екатеринбуржцы заметили отсутствие QR-кода у частных перевозчиков. Тогда в пресс-службе мэрии пообещали провести с ними беседу. В тот раз речь шла о компаниях "Пегас", "Автоном", "УралТрейд" и "Автогамма".

В пресс-службе мэрии Накануне.RU рассказали, что на прошлой неделе уже проинформировали всех перевозчиков дополнительно. На этой неделе они должны предоставить обратную связь.

"Прошу проработать вопрос наличия исправных QR-кодов в салонах автобусов (не менее трех для среднего класса автобуса, возможно наличие одного из них у кондуктора). В случае наличия QR-кода у кондуктора обеспечить дополнительную информацию в салоне о возможности обратиться к кондуктору. Проверить видимость QR-кодов (посторонние наклейки). Провести инструктажи с персоналом по применению QR-кодов и культуре обслуживания. Доложить о проделанной работе на комиссии 14.11.2024", - говорится в обращении к перевозчикам.

Отметим, что именно по QR-коду пассажиры общественного транспорта в Екатеринбурге до 31 декабря могут получить скидку в 13 рублей.