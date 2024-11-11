Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Трампа и Путина

В Кремле назвали ложью сообщения зарубежных СМИ о якобы имевшем место телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа.

"Не было разговора",- заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка", - цитирует его ТАСС.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Как заявили источники, Трамп выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения "скорейшего разрешения конфликта". По утверждению газеты, Киев был проинформирован о звонке и не возражал против этого разговора.

Как сообщалось, в переходной администрации Трампа идет обсуждение нового сценария завершения конфликта между Россией и Украиной. WSJ отмечает, что этот план схож с тем, как его описал в сентябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда он заявлял, что линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной, Украина сохраняет свою независимость и суверенитет, а Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО.