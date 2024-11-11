Вблизи Курской области больше солдат ВСУ, чем на "горячих" участках Донбасса

Вооруженные силы Украины сосредоточили в Сумской области, откуда произошло вторжение в Курскую область, больше сил, чем они имеют на "горячих" участках Донбасса.

Численность войск, которыми они там располагают, превосходит количество военных в бригадах, которые отступают в Донбассе. Для нападения на территорию РФ Киев выделил свои лучшие подразделения.

ВСУ на этом участке боевых действий проводят ротации личного состава каждые 10 дней, приводит РИА Новости данные испанской газеты Pais.