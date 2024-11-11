11 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

СМИ: ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища

Бандеровцы подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище, чтобы затопить окрестности и замедлить продвижение российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской весны".

Отмечается, что вода уже начала затапливать близлежащие поселки. На южном берегу водохранилища расположен город Курахово, имеющий важнейшее значение. Российская армия наступает как с востока, так и с юга и севера.

Обозреватель Юрий Подоляка пишет, что это означает, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Солцевки и движутся к селу Старые Терны, где и расположена плотина (село Старые Терны расположено на западном берегу водохранилища). Только в этом случае подрыв дамбы имеет смысл. Если же нет, то подрыв выгоднее российской армии. Поэтому Подоляка призывает пока не спешить с выводами. Однако важно, что дорога от Курахово на запад перестала функционировать.

Украинские паблики сообщают, что трасса из Курахово на запад уже находится под прямым огнем российской ствольной артиллерии. До нее как с севера, так и с юга осталось менее 10 километров.

Проукраински настроенный российский либеральный журналист Валерий Ширяев считает, что бандеровским войскам пора отходить во избежание лишних потерь, как это было в Угледаре.

"Выборы в США закончились. Наверное, уже можно прекратить всякие демонстрации и задуматься о сбережении жизней в отходе ВСУ из Курахово. Все ждут, что все-таки Сырский даст приказ на постепенный отвод войск, на спрямление линии фронта. Пока этого не происходит. Но это очевидная вещь, которая должна происходить, чтобы не загубить группировку внутри этого полуокружения", - переживает либерал.

Теги: курахово, всу


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