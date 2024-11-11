В России процесс потепления идет быстрее, чем везде

Потепление климата в России проходит быстрее, чем в среднем в мире. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу", - сказал он.

По его словам, в умеренных широтах потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в тропических регионах.

"Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу", - добавил Вильфанд.

По его словам, в северных широтах процесс потепления происходит еще быстрее - в 3,5 раза.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая", заявил о том, что потепление в России может привести к серьезным последствиям.

По словам генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Андрея Селесте Сауло, ледники в 2023 году потеряли более 600 гигатонн воды, что является худшим показателем за 50 лет наблюдений.