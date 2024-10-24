Климатологи: Северную Европу ждет сильное похолодание

Ведущие климатологи планеты предупредили глав государств Северной Европы о погодной катастрофе. Это связано с коллапсом ключевых течений Атлантического океана.

Открытое письмо опубликовано на сайте Исландского метеорологического бюро, пишет Lenta.ru.

Эксперты призвали лидеров стран к немедленным действиям по борьбе с изменением климата. Они указали, что риски ослабления циркуляции течений прежде были сильно недооценены.

Ряд исследований Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), которая включает Гольфстрим и переносит тепло от экватора в Северное полушарие, показали замедление течения в результате глобального потепления.

Это угрожает не только Северной Европе, но и всей планете. Первый удар придется на Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Исландию.

Климатологи говорят, что АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия.

В сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир находится на пороге климатической катастрофы. По его словам, из-за изменения климата по всей Земле наблюдаются периоды экстремальных температур, случаются масштабные пожары, засухи и беспрецедентные наводнения.