04 Октября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Российский дипломат в США рассказал об угрозах в свой адрес

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что ему и другим дипломатам постоянно поступают угрозы физической расправы. Об этом он рассказал ТАСС.
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Как заявил Антонов, в преддверии президентских выборов работать в Соединенных Штатах становится все труднее.

"Ощущение таково, что по мере движения к важной дате в Америке - выборам президента США 5 ноября - работать здесь становится все труднее. Подтверждением тому служат агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны, а также угрозы дипломатам и лично послу о физической расправе", - пояснил дипломат.

Кроме того, Антонов видит "ужесточение ситуации в информационном поле" Америки. Это проявляется в том, что на российских журналистов распространяют все новые санкции, которые в дальнейшем не снимаются.

Также, по словам посла, Россию все чаще стали обвинять в том, что она вмешивается во внутренние дела США.

"Все чаще мы слышим обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве во внутренние дела в Америке. Будь то влияние на мнения избирателей, либо некие хакерские атаки. Конечно же, никаких доказательств нам не приводят", - подчеркнул представитель российского диппредставительства в Вашингтоне.

Ранее Антонов заявил, что администрация президента Джо Байдена подталкивает мир к ядерному конфликту, поощряя Киев бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. Он подчеркнул, что Москва сделает все возможное, чтобы не допустить ядерной войны.

Теория о том, что Россия вмешивается в выборы в США, стала распространяться в 2016 году, после победы на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Следующие выборы в Америке пройдут 5 ноября, в них также будет принимать участие Трамп, его соперницей будет кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Теги: Выборы, политика, угрозы


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