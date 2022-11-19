19 Ноября 2022
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Фото:Накануне.RU

От разрыва культурных связей проиграли и Россия, и Амеркиа, - Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов полагает, что многие американцы страдают от того, что культурные связи между США и РФ были прерваны, от их разрыва проиграли все.

Отвечая на вопрос, слышит ли он в настоящее время в Вашингтоне призывы восстановить культурные связи между двумя странами, дипломат отметил, что "Вашингтон – не то место, где надо начинать или возобновлять культурные связи".

"Надо уезжать подальше в глубинку от Вашингтона, лучше куда-нибудь в район Сан-Франциско, и там начинать эту работу, потому что чем дальше находишься от Вашингтона, тем меньше русофобии. Недавно я был в Калифорнии, я чувствовал дружелюбие простых людей в отношении России", - цитирует посла ТАСС.

Американцам не хватает контактов.

"Многие просто страдают от того, что именно культурные связи между двумя нашими государствами были прерваны. От этого проиграли все. Никто не выиграл", - подчеркнул Антонов.

Теги: Анатолий Антонов, посол, РФ, США



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