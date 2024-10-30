Песков: В Кремле не ведется дискуссия об ограничении продажи алкоголя

В Кремле не ведется дискуссия об ограничении продажи алкоголя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу", - приводит слова Пескова ТАСС. Так он прокомментировал озвученное в Госдуме предложение постепенно сокращать время продажи алкоголя до пяти часов в день, а затем и до двух часов.

Комментируя решение губернатора Вологодской области Георгия Филимонова ограничить продажу алкогольной продукции двумя часами в сутки, Песков отметил, что "это прерогатива региональных властей".

Напомним, накануне стало известно, что в Вологодской области торговлю алкоголем ограничат по будням двумя часами — с 12.00 до 14.00, в выходные и некоторые праздники (в частности, в новогодние) сохранится обычный режим торговли. При этом по-прежнему сохранится возможность покупать алкоголь в ресторанах, барах, гостиницах в любое время. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. Губернатор Георгий Филимонов объяснил инициативу тем, что Вологодчина и Русский Север стремительно вымирают.

Также сообщалось, что в Законодательном собрании Свердловской области рассматривают предложения о полном запрете продажи алкогольной продукции на уровне отдельных муниципалитетов и населенных пунктов.