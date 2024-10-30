Прокуратура проверит нарушения при ремонте челябинских дорог за 1,5 млрд, на которых разрушается асфальт

Прокуратура Челябинской области начала проверку по публикации Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Челябинской области о некачественном выполнении работ по ремонту автомобильных дорог на территории Челябинска. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее "Народный фронт" проверил дороги, отремонтированные в 2024 году, и на каждой из них обнаружил дефекты. При этом сумма оплаченных работ по дорогам, на которых обнаружены разрушения, составляет 1 млрд 437 млн 622 тыс. 262 рубля.

По версии общественного движения, некоторые подрядчики не доводят работу до конца. Например, на участке "Челябинский Электродный завод", который делала компания "ГЛОБУС", бросили работы. Срок сдачи объекта – 20 октября 2024 года, но кое-где до сих пор не уложили новый асфальт, а там, где он есть, полотно уже разрушается.

"В Металлургическом районе на участке по ул. 32 годовщины Октября скапливается вода и разрушается новый асфальт вокруг колодцев. А там, где свежее покрытие стыкуется со старым, образовалась выбоина. Участок покрылся трещинами. Дороге нет и года. Это, как и ряд других проверенных участков - объект ремонта по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", - говорится в заявлении "Народного фронта", опубликованном в telegram-канале движения.

Как заверили в прокуратуре, ведомство проверит исполнение законодательства в сфере дорожной деятельности администрацией Челябинска и подрядными организациями и отреагирует при наличии оснований.

Отметим, что в апреле 2024 года губернатор Челябинской области лично провел инспекцию автодорог областного центра. В рабочей поездке с губернатором были мэр Челябинска Наталья Котова, министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, специалисты городских и областных профильных департаментов.

"В этом году запланирован значительный объем работ, рекордный, таких объемов не было. Будем продолжать приводить Челябинск в порядок, значительные планы у нас по всем муниципалитетам, потому что большая часть дорожного фонда уходит им", – сообщал тогда Алексей Текслер.