Челябинская прокуратура заинтересовалась кривой плиткой, уложенной за 54 миллиона рублей

Прокуратура Челябинской области проверит информацию о некачественном выполнении работ по благоустройству сквера "Алое поле" в Челябинске по публикации Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Народном фронте утверждают, что укладка новой плитки обошлась в 54 млн руб.

"Подрядчик "Строймиг", судя по всему, использовал собственную технологию, которую специалисты охарактеризовали как "тяп-ляп". В системе Госзакупок есть электронные документы об исполнении контракта. Состояние вновь уложенной плитки оставляет желать лучшего", - рассказали в общественном движении.

На плитке видны трещины, сколы, неровная укладка. Также есть вопросы к качеству используемого материала. По контракту предусмотрен материал гранит - камень, который должен прослужить десятилетия. А по факту уложен материал, который уже разрушается.

Ранее прокуратура Челябинской области сообщила о начале проверки по еще одной публикации общественного движения "Народный фронт "За Россию" - о некачественном выполнении работ по ремонту автомобильных дорог на территории Челябинска. "Народный фронт" проверил дороги, отремонтированные в 2024 году, и на каждой из них обнаружил дефекты. При этом сумма оплаченных работ по дорогам, на которых обнаружены разрушения, составляет 1 млрд 437 млн 622 тыс. 262 рубля.