В Сочи задержали 23 человека после массовой драки из-за девушки

В Сочи задержали 23 человека, устроивших массовую драку, сообщили в пресс-службе городского УВД.

Конфликт между двумя группами молодых людей произошел 27 октября вечером на улице Труда. В результате пострадал 17-летний юноша. Он отказался от написания заявления и обращения к медикам.

Установлено, что причиной инцидента стал конфликт из-за девушки, добавили в полиции.

В отношении десяти задержанных составили административные протоколы, они ожидают решения суда.

Ранее стало известно о разборках в одном из кафе Богдановича (Свердловская область). В результате там вспыхнула массовая драка с участием нескольких человек. Один из участников конфликта погиб. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).