Воспитанник астраханского соццентра и его наставник встретились на СВО

Боец Максим Ф. вырос в социальном центре «Юность» города Астрахани. Юноша заключил контракт с Министерством обороны РФ и защищает Родину на территории СВО. Об этом узнал педагог молодого человека Азамат Н., который тоже более полугода является участником спецоперации. Он решил разыскать своего воспитанника, чтобы поддержать боевой дух товарища.

Встреча, которую запечатлели сослуживцы, была тёплой и трогательной. Мужчинам было о чем поговорить и что вспомнить.

«Вы для нас пример настоящего мужества», — отметил Максим. Педагог, в свою очередь, пожелал парню быть стойким, храбрым и не бросать своих.

Присоединиться к защитникам и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.