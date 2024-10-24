Астраханцы доставили помощь военнослужащим на курское приграничье

Астраханцы доставили гуманитарную помощь военнослужащим 56-го десантно-штурмового полка. Это тот самый полк, где служил их земляк – Азамат Бердиев, которому посмертно присвоено звание Герой России.

С первых дней СВО подразделения полка выполняют боевые задачи на самых разных направлениях фронта. Сегодня бойцы освобождают курское приграничье. На парнях лежит большая ответственность, и им нужна наша поддержка.





"Передали военным УАЗ, в условиях бездорожья – вещь незаменимая. Тепловизоры, автономные дизельные печи, масксети, генераторы, расходники для автомобилей и многое другое – всё по заявке самих бойцов. Сбор вёлся на базе штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Благодарю всех неравнодушных жителей нашего региона, которые помогают собирать гуманитарные грузы. И отдельно хочу сказать большое спасибо нашим детям за трогательные письма и рисунки, их мы тоже доставили на передовую.", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.



