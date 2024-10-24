На рэпера Гуфа завели уголовное дело и составили протокол за хулиганство

На рэпера Гуфа (настоящее имя - Алексей Долматов) составили протокол за мелкое хулиганство и завели уголовное дело. Как сообщает SHOT, рэперу грозит до 7 лет лишения свободы.

22 октября 45-летний певец подрался в банном комплексе во время вечеринки. Долматов там отдыхал со своими друзьями и начал приставать к одной из девушек. Она позвонила своему брату-полицейскому, который сразу приехал, завязалась драка. Обоих с места доставили в полицию.

После этого Гуфа отпустили в больницу. Рэпер, ударив полицейского, повредил руку, которая у него была сломана ещё до этого.

Пострадавшим оказался 27-летний сотрудник патрульно-постовой службы. Он был не при исполнении обязанностей. У него диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха.

В отношении Гуфа также возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж с применением насилия", т.к. он забрал телефон мужчины из-за того, что парень его снимал на видео.

Сегодня Гуф обязан явиться в участок. После разбирательств его могут арестовать.