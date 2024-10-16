Пять лет ада: возлюбленная российского рэпера Гуфа рассказала о борьбе с анорексией

Возлюбленная российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) рассказала о борьбе с анорексией, сообщает Super.ru.

Разият Салахова высказалась в поддержку "женщин в теле" и призвала прекратить моду на анорексичную худобу. Она рассказала, что сама страдала нервной анорексией. Девушка боролась с ней 5 лет.

"Я сама болела нервной анорексией пять лет. За два месяца сбросила 17 килограммов. Как раз типичная анорексичка... И я очень тяжело из этого состояния выходила в свой нормальный вес, который у меня держится уже много лет", - написала девушка.

Разият отметила, что в данный момент ее здоровье в норме. Ее вес полностью устраивает, а до мнения окружающих ей нет никакого дела.

"Сейчас мне плевать, кто что говорит про мой вес, я вешу 56 килограммов, меня все устраивает, у меня все хорошо. Поэтому, девочки, не страдайте фигней", - сказала Разият.