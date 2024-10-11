11 Октября 2024
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Фото:Накануне.RU

Не мои проблемы: российский артист Тимати высказался об аресте рэпера P. Diddy

Российский певец Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) высказался о скандале вокруг арестованного в США за торговлю людьми P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Его слова приводит телеграм-канал "Звездач".

"Он живет в Америке, а у них там свои дела. Их дела и их разборки — пусть американцы этим занимаются. Мы находимся здесь, в другой стране. Меня волнуют только вопросы, которые касаются моей страны", — сказал Тимати.

В 2010 году рэперы записали совместную песню под названием I'm On You.

Ранее стало известно, что P. Diddy грозит несколько пожизненных заключений. Такое мнение высказал американский адвокат Аркадий Бух. Он сказал об этом "Известиям".

По его словам, в США выносят строгие приговоры за сексуальные преступления, особенно связанные с малолетними детьми. Тем более если в деле замешана организованная преступная группировка.

"Однако можно получить и достаточно короткие сроки, если P. Diddy даст показания против каких-то больших личностей, известных политиков и так далее. Подобные ситуации у нас нередко происходили", — подчеркнул Бух.

Судебное заседание по делу рэпера назначили на 5 мая 2025 года. Его арестовали 16 сентября. Артиста обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, домогательствах и изнасилованиях, а также шантаже, поджогах и взяточничестве.

Теги: Тимати P. Diddy, суд, обвинение, насилие


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