Китай намекнул, что БРИКС может "подвинуть" МВФ

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что взаимодействие БРИКС в развитии финансовых институтов будет укрепляться.

На расширенном заседании БРИКС он отметил, что БРИКС должен играть ведущую роль в углублении финансового сотрудничества, а влияние Нового банка развития БРИКС должно повышаться, чтобы международная финансовая система лучше адаптировалась к изменения мировой экономической архитектуры.

Эксперты считают, что задачи Нового банка БРИКС похожи на задачи МВФ и Всемирного банка - это обеспечение валютной стабильности в государствах, которым БРИКС оказывает поддержку.

Напомним, издание The Economist писало, что Владимир Путин предложит лидерам стран-участниц БРИКС построить глобальную финансовую платежную систему, чтобы "нанести удар по доминированию США в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций". Отмечается, что создание альтернативной платежной системы БРИКС обеспечит странам Глобального Юга более дешевые и быстрые транзакции, что позволит привлечь развивающиеся экономики. Кроме того, система позволит странам не опасаться возможных санкций со стороны Запада.