Президенты России и Венесуэлы проведут сегодня переговоры

Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро проведут сегодня переговоры. Встреча пройдет на саммите БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет РИА новости.

Николас Мадуро прибыл в Казань накануне вечером. Ранее он говорил, что обсудит с российским лидером вопросы военно-технического сотрудничества Москвы и Каракаса.

Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана - Казани - с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. В нем участвует почти 40 представителей государств.

Напомним, что в БРИКС ранее входили РФ, Бразилия, Индии, Китая и ЮАР. В этом году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.