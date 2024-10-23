23 Октября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Президенты России и Венесуэлы проведут сегодня переговоры

Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро проведут сегодня переговоры. Встреча пройдет на саммите БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет РИА новости.
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Николас Мадуро прибыл в Казань накануне вечером. Ранее он говорил, что обсудит с российским лидером вопросы военно-технического сотрудничества Москвы и Каракаса.

Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана - Казани - с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. В нем участвует почти 40 представителей государств.

Напомним, что в БРИКС ранее входили РФ, Бразилия, Индии, Китая и ЮАР. В этом году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Теги: президент, Венесуэла, Мадуро, Путин, БРИКС


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