Моди на саммите БРИКС выступил за мирное урегулирование украинского конфликта

В первый день саммита БРИКС в Казани состоялась двусторонняя встреча президента РФ и премьер-министр Индии. Нарендра Моди заявил, что конфликт между РФ и Украиной должен решаться мирным путем, и Дели готов содействовать мирному разрешению.

"Мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности", – заявил Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Примечательно, что в начале встречи Путин даже забыл про переводчика. "У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете", – пошутил президент РФ.

Сам Моди также подчеркнул, что это его второй визит в РФ за последние три месяца, что свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. А после открытия в Казани генерального консульства Индии в России отношения между странами будут еще крепче, добавил Моди.

Саммит БРИКС проходит 22-24 октября. Эксперты считают, что украинское урегулирование будет в центре внимания в Казани, помимо других вопросов. За основу мирного договора будет предлагаться мирный план Китая и Бразилии, который предусматривает остановку военных действий по линии боевого соприкосновения. В свою очередь, позиция Москвы состоит в том, что это будет не мир, а перемирие, за которым последует новый большой конфликт.

БРИКС — межгосударственное объединение стран. Последний саммит на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.