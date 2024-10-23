Президент ОАЭ прибыл в Казань на саммит БРИКС

Руководитель Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл в Казань. Он поучаствует в саммите БРИКС. В аэропорту политика встретил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Объединенные Арабские Эмираты вступили в БРИКС 1 января по итогам саммита прошлого года в ЮАР. ОАЭ – одна из самых динамично развивающихся стран в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Страна рассматривает свое членство в БРИКС как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

До саммита руководитель ОАЭ встречался со своим российским коллегой Владимиром Путиным.