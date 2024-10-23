Генсек ООН Гуттериш прилетел в Казань на саммит БРИКС

Генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань на саммит БРИКС. В аэропорту его встретил председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает государственный совет республики.

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Сегодня он должен встретиться с Владимиром Путиным.

Саммит глав государств БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем принимают участие представители почти 40 стран. Среди иностранных лидеров, уже прибывших в Казань - председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамапоса.

На заседаниях обсудят международные проблемы, внимание будет сконцентрировано на Ближнем Востоке и на совместной работе стран.