Беседы о вреде квадробинга начали проводить с российскими школьниками
В российских школах начали проводить профилактические беседы для учащихся и их родителей на тему вреда квадробинга. Беседы проводят не только для учеников, но и их родителей
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", о новом движении рассказывают учителя, психологи и инспекторы отделов по делам несовершеннолетних. Они отмечают вред квадробинга: выдают тематические брошюры и показывают презентации.
Школьникам задают вопросы: "Что такое квадробинг?", "Опасен ли он?" и "Почему нельзя есть корм для животных?". Также детям напоминают о поступках, которые могут привести к привлечению к административной ответственности.
"Квадробинг — это не просто увлечение, это потенциальная угроза для здоровья и безопасности наших детей", — сообщает администрация одной из школ.