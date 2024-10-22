Беседы о вреде квадробинга начали проводить с российскими школьниками

В российских школах начали проводить профилактические беседы для учащихся и их родителей на тему вреда квадробинга. Беседы проводят не только для учеников, но и их родителей

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", о новом движении рассказывают учителя, психологи и инспекторы отделов по делам несовершеннолетних. Они отмечают вред квадробинга: выдают тематические брошюры и показывают презентации.

Школьникам задают вопросы: "Что такое квадробинг?", "Опасен ли он?" и "Почему нельзя есть корм для животных?". Также детям напоминают о поступках, которые могут привести к привлечению к административной ответственности.

"Квадробинг — это не просто увлечение, это потенциальная угроза для здоровья и безопасности наших детей", — сообщает администрация одной из школ.