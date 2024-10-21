Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль инцидент с девочкой-квадробером в кальянной

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль случай жительницы столицы, которая вместе с дочкой-квадробером посетила кальянную.

По словам омбудсмена, она ждет информацию от силовых ведомств по данному вопросу, передает РИА Новости.

Видео инцидента распространилось в Telegram-каналах. На кадрах видно, что женщина пришла в кальянную с девочкой на подводке и в маске кошки. Пока она курила кальян, ребенок мяукал, ползал и пытался играть с посетителями.

Ранее стало известно, что в России могут ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. Обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка направил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предлагает разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав.