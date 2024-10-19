Путин назначил Орешкина спецпредставителем президента по сотрудничеству с БРИКС

Владимир Путин назначил замглавы администрации президента Максима Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству с БРИКС. Указ главы государства опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Как говорится в документе, на Орешкина возложены обязанности специального представителя президента России по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития. Указ вступает в силу со дня подписания.

Стоит отметить, что Россия в 2024 году председательствует в БРИКС. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит объединения, свое участие в нем подтвердили главы более двух десятков государств.

Напомним, на этой неделе Максим Орешкин объявил, что зарплаты россиян выросли, и рост продолжится.