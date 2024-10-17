17 Октября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Орешкин: зарплаты россиян выросли, и рост продолжится

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин полагает, что дешевого труда в стране больше не будет. Зарплаты выросли и продолжают расти.

"Понятно, что в такой ситуации… важно очень бережно относиться к тому ресурсу, который становится все дороже и дороже", - приводит РИА Новости фрагмент выступления Орешкина на форуме "Производительность 360".

Ранее профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 22 тыс. 440 руб. с 1 января 2025 г. Президент России Владимир Путин сообщил, что МРОТ в России в следующем году превысит 22 тыс. руб., а к 2030 г. составит не менее 35 тыс. Таким образом, соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться. Увеличение минимального размера оплаты труда поможет повысить зарплаты более четырех миллионов работающих россиян. С 2024 г. МРОТ повышен до 19 тыс. 242 руб., на 18,5% относительно 2023-го.

Теги: Максим Орешкин, зарплата, работа


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