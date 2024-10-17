17 Октября 2024
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Спорт В России
Фото: Накануне.RU

Экс-глава Хабаровского края может возглавить ОКР

Новым главой Олимпийского комитета России (ОКР) может стать бывший губернатор Хабаровского края, министр спорта России Михаил Дегтярев.

"Все идет к тому, что в спорте будет единоначалие, и министр спорта Михаил Дегтярев будет президентом ОКР", - сказал ТАСС президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Напомним, по словам пока еще главы ОКР Станислава Позднякова (получил этот пост в мае 2018 г.), для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды.

Он уверен, что Исполком ОКР на следующем заседании (7 ноября) поддержит его предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России. До того момента глава организации, Исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.

Теги: Михаил Дегтярев, ОКР, Минспорта России


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